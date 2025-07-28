Трамп змінив стратегію щодо Путіна: в Fox News назвали найреалістичніший шлях до миру в Україні

Президент США Дональд Трамп вперше після повернення до Білого дому у липні підтримав Україну в угоді про озброєння з НАТО, а також виставив перед Кремлем жорсткий ультиматум. Така стратегія повинна спрацювати, однак на "справжні" переговори можуть знадобитися роки й Україні, ймовірно, доведеться тимчасово відмовитися від НАТО, попередив експерт із безпеки Фред Флайтц.

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Він стверджує, що Трамп буде стійко дотримуватися своєї нової стратегії й надалі, намагаючись "дотиснути" президента РФ Володимира Путіна до чесних мирних переговорів. Про це Флайтц розповів в інтерв’ю Fox News 27 липня.

"Він продовжуватиме тиснути на Путіна, щоб він повернувся за стіл переговорів і вів переговори добросовісно, а не сідав за стіл переговорів і давав обіцянки, які росіяни не планують виконувати", — зазначив експерт із безпеки.

Флайтц наголосив, що Трамп "не збирається цього терпіти", і підкреслив, що така різка зміна стратегії відбулася лише упродовж першого півріччя його перебування на президентському кріслі. Самого Трампа Флайтц вважає "гнучким лідером" та наводить приклад його "гнучкості" з Іраном, коли президент США вирішив завдати прямого удару по країні.

Варто нагадати, що якщо Кремль порушить 50-денний дедлайн, установлений Трампом, і не припинить вогонь в Україні, то США введуть високі мита і вторинні санкції на Росію.

Коли закінчиться війна: найреалістичніший шлях до миру в Україні

Фред Флайтц стверджує: російсько-українська війна може закінчитися тільки після укладення перемир'я на полі бою. Однак він не виключає, що на це може знадобитися навіть кілька років.

"Я думаю, що, ймовірно, буде перемир’я, за яким обидві сторони погодяться призупинити бойові дії. Колись ми знайдемо межу, за якою обидві країни погодяться припинити бойові дії", — розповів він.

Шлях до мирної угоди, на думку Флайтца, найімовірніше, вимагатиме того, щоб Україна погодилася не вступати до НАТО упродовж певного часу. Однак при цьому, вважає експерт, Кремль розумітиме, що Київ "буде сильно озброєний західними союзниками".

"Я думаю, що є спосіб зробити це, коли Росія не буде стурбована зростанням впливу Західної Європи в Україні, а Україна не буде стурбована вторгненням Росії після оголошення припинення вогню чи перемир'я", — зазначив експерт.

Водночас українська сторона сподівається на зустріч лідерів держав "на найвищому рівні". Президент Володимир Зеленський 27 липня оголосив, що очікує відповіді від Кремля щодо проведення переговорів з Путіним, на якій сподівається також присутність представників Європи.

У Європі натомість вважають, що війна в Україні не завершиться до 2028 року. Так, 26 липня президент Литви Гітанас Науседа озвучив новий сценарій подій, заявивши, що Москва "імітує переговори".