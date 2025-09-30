Время в обмен на земли или удары по РФ: почему стратегия "глубокого боя" принесет Украине победу

Отставной бригадный генерал Марк Т. Киммитт призвал рассматривать последние провокации Москвы против НАТО как часть единой стратегии Кремля и переосмыслить нынешнюю оборонную доктрину в пользу ударных возможностей по глубоким тылам противника.

В материале The Wall Street Journal эксперт указывает, что стратегия "активной обороны" повторяет ошибки прошлого: обмен пространства на время не ведет к победе, а лишь растягивает конфликт. Автор предлагает вернуться к подходам "глубокого боя" (AirLand Battle) — концепции, рассчитанной на удары по командным пунктам, логистике и эшелонированным резервациям противника.

Киммитт подчеркивает, что в 1980-е США инвестировали в разведку, средства наведения и дальнобойное оружие (ATACMS, вертолеты AH-64 Apache, штурмовики A-10 и другие средства поражения) именно чтобы реализовать эти идеи. По словам автора, модернизированные версии этих средств уже присутствуют на украинском поле боя, но политические решения ограничивают его полный потенциал и не могут помешать Путину пополнять запасы своей армии миллионами артиллерийских снарядов, тысячами военнослужащих, а также топливом, запчастями и продовольствием.

Таким образом, указывает автор статьи, одной из главных проблем остаются политические ограничения на применение иностранных систем — решения по дальности и целям часто принимают не командиры на месте, а бюрократы из стран-союзников, что снижает оперативную эффективность. Эту проблему частично отражали и недавние публикации о том, что Пентагон некоторое время блокировал использование некоторых дальнобойных систем Украины по целям глубоко в России, хотя одновременно периодически появляются сообщения о снятии отдельных ограничений.

"Если Запад серьезно настроен на победу, он должен позволить Украине сражаться с наступающими войсками, изолировать российские силы на передовой и создать условия для наступательных операций. Это не новая стратегия, а та, к которой призывали с первых месяцев войны", — подчеркивает генерал.

Удары по РФ — детали глубинных атак ВСУ

Напомним, военный эксперт Сергей Згурец сфокусировал внимание на ключевом факторе, определяющем способность Украины наносить удары по глубинным целям РФ. По его словам, сейчас важны две составляющие — качественная разведка, в том числе от партнеров, а также дальнобойные системы вооружения, в том числе и отечественные образцы.

В Украине также идут разговоры о перспективах поставок Швецией многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen. Замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка косвенно подтвердил наличие переговоров о передаче украинской стороне самолетов этого типа.