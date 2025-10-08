НАТО просить Грецію передати Україні літаки Mirage 2000: чого побоюються Афіни

Греція опинилася під зростаючим тиском союзників по НАТО, які пропонують розглянути можливість передачі Україні частини парку винищувачів Mirage 2000-5. Однак такий крок для Афін залишається чутливим у політичному аспекті.

За даними видання Kathimerini, обговорення відбуваються в рамках зусиль США та альянсу щодо розширення участі південноєвропейських країн у військовій підтримці Києва.

Передбачається, що Афіни могли б продати частину з 24 літаків Mirage 2000-5 країнам-посередникам — наприклад, США, Франції, Німеччині або Чехії, — які потім передадуть їх Україні. Естонія також висловила готовність виступити посередником.

Для грецького уряду питання залишається політично чутливим: Афіни прагнуть підтримати Україну, не поглиблюючи стосунків із Москвою і не послаблюючи власну обороноздатність.

Річ у тім, що винищувачі Mirage 2000-5 тривалий час залишаються ключовим елементом ВПС Греції, проте їхнє майбутнє стає дедалі менш визначеним. З 24 літаків, що перебувають на озброєнні 331-ї ескадрильї, в експлуатації залишаються приблизно половина. При цьому витрати на утримання зростають, а технічна підтримка, за оцінками, припиниться у 2027 році.

У такій ситуації Греція вже закуповує французькі Rafale, плануючи довести їхню кількість до 24-30 одиниць. У зв'язку з цим грецькі військові експерти зазначають, що передача частини Mirage 2000-5 могла б допомогти компенсувати витрати на нові літаки і спростити логістику. Проте влада побоюється, що навіть непряма передача таких сучасних машин буде сприйнята як крок проти Росії.

Mirage 2000 для України

Західні аналітики стверджують, що Mirage 2000-5 залишається сучасним багатоцільовим винищувачем. Літак оснащений двигуном SNECMA M53-P2 з тягою до 95 кН, здатний розвивати швидкість до 2,2 Маха, а дальність польоту із зовнішніми баками досягає 3300 км. Машина також оснащена радаром RDY-2, системою ICMS Mk3 і сумісна з озброєнням MICA, SCALP-EG і Exocet AM39.

Нагадаємо, Україна вже є оператором французьких літаків Mirage 2000-5F. Вони використовуються переважно для перехоплення безпілотників і ракет, а також для точкових ударів. Попри обмежену кількість, ці літаки продемонстрували високу надійність і стали технологічним мостом до майбутніх поставок західних винищувачів.