НАТО просит Грецию передать Украине самолеты Mirage 2000: чего опасаются Афины

Греция оказалась под растущим давлением союзников по НАТО, которые предлагают рассмотреть возможность передачи Украине части парка истребителей Mirage 2000-5. Однако такой шаг для Афин остается чувствительным в политическом аспекте.

По данным издания Kathimerini, обсуждения проходят в рамках усилий США и альянса по расширению участия южноевропейских стран в военной поддержке Киева.

Предполагается, что Афины могли бы продать часть из 24 самолетов Mirage 2000-5 странам-посредникам — например, США, Франции, Германии или Чехии, — которые затем передадут их Украине. Эстония также выразила готовность выступить посредником.

Для греческого правительства вопрос остается политически чувствительным: Афины стремятся поддержать Украину, не усугубляя отношения с Москвой и не ослабляя собственную обороноспособность.

Дело в том что истребители Mirage 2000-5 долгое время остаются ключевым элементом ВВС Греции, однако их будущее становится все менее определенным. Из 24 самолетов, состоящих на вооружении 331-й эскадрильи, в эксплуатации остаются примерно половина. При этом расходы на содержание растут, а техническая поддержка, по оценкам, прекратится в 2027 году.

В такой ситуации Греция уже закупает французские Rafale, планируя довести их количество до 24–30 единиц. В этой связи греческие военные эксперты отмечают, что передача части Mirage 2000-5 могла бы помочь компенсировать расходы на новые самолеты и упростить логистику. Тем не менее власти опасаются, что даже косвенная передача таких современных машин будет воспринята как шаг против России.

Mirage 2000 для Украины

Западные аналитики утверждают, что Mirage 2000-5 остается современным многоцелевым истребителем. Самолет оснащен двигателем SNECMA M53-P2 с тягой до 95 кН, способен развивать скорость до 2,2 Маха, а дальность полета с внешними баками достигает 3300 км. Машина также оснащена радаром RDY-2, системой ICMS Mk3 и совместима с вооружением MICA, SCALP-EG и Exocet AM39.

Напомним, Украина уже является оператором французских самолетов Mirage 2000-5F. Они используются преимущественно для перехвата беспилотников и ракет, а также для точечных ударов. Несмотря на ограниченное количество, эти самолеты продемонстрировали высокую надежность и стали технологическим мостом к будущим поставкам западных истребителей.