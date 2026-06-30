Україна отримає винищувачі Gripen: Зеленський розповів, коли Швеція передасть перші літаки

Україна та Швеція домовилися про новий етап співпраці у сфері військової авіації. Київ отримає додаткове посилення для Повітряних сил — йдеться про закупівлю 16 винищувачів Gripen E та передачу першої партії літаків Gripen C/D уже на початку 2027 року.

На своїй сторінці у Telegram 30 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Швеція уклали угоду щодо придбання 16 сучасних винищувачів Gripen E. Президент зазначив, що ця домовленість є важливим кроком для розвитку української бойової авіації та зміцнення обороноздатності держави.

Окрім самих літаків, угода передбачає отримання Україною необхідного комплекту обладнання, технічної допомоги та підтримки з боку шведської сторони.

Водночас Зеленський повідомив про виконання попередніх домовленостей зі Швецією. За його словами, перші 16 винищувачів Gripen C/D мають надійти на озброєння українських Повітряних сил уже на початку 2027 року.

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Зокрема, під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном сторони також обговорили подальші напрямки оборонного партнерства. Серед тем переговорів були реалізація домовленостей щодо авіації, підготовка спільного проєкту Drone Deal, співпраця у сфері безпілотних систем та посилення можливостей України у сфері протидії балістичним загрозам.

"Ми детально обговорили реалізацію цих кроків і також ширшу двосторонню співпрацю, зокрема підготовку Drone Deal та роботу над антибалістикою", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський подякував Швеції за підтримку України від початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Дякую Швеції – всьому народу та уряду – за змістовне партнерство й постійну допомогу від початку російського вторгнення. Разом працюємо заради безпеки України та всієї Європи", — сказав посадовець.

Нагадаємо, що раніше вже повідомлялося, що Україна домовилася зі Швецією про закупівлю до 20 винищувачів Gripen E/F, а також отримає ще 16 літаків Gripen C/D у межах військової допомоги. Перші винищувачі можуть надійти вже найближчими місяцями, а українські пілоти вже розпочали навчання для роботи з цією авіатехнікою.

Також Фокус писав, що шведські винищувачі Gripen, про закупівлю яких домовилася Україна, складаються з компонентів, вироблених у різних країнах, і це може впливати на їхній експортний потенціал. Аналітики зазначають, що у виробництві літаків задіяні близько 10 держав, а залежність від іноземних деталей може створювати додаткові труднощі під час постачання.