Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ: с неожиданным заявлением выступил генерал США

Украинский истребитель F-16 впервые сбил российский самолет в воздушном бою.

Об этом в ходе слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

В ходе слушаний сенатор Ричард Дурбин спросил Кейна, как на Украине может отразиться возможное прекращение финансирования систем противовоздушной обороны на три года.

В ответ генерал подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс значительно расширил свои возможности — от систем "земля–воздух" до средств ведения воздушного боя.

В качестве примера Кейн привёл недавний воздушный бой, в котором, по его словам, украинский F-16 впервые сбил российский истребитель.

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"Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны", — заявил генерал.

Кейн также добавил, что благодаря помощи союзников Украина существенно укрепила многоуровневую систему обороны и расширила собственный военный потенциал.

В ходе слушаний генералу также задали прямой вопрос о том, кого он хочет видеть победителем в войне между Россией и Украиной.

"Я хочу, чтобы победила Украина", — ответил Кейн.

На вопрос, является ли Россия другом США, генерал ответил, что это "сложные отношения", и добавил, что не считает Россию другом Америки.

В то же время Воздушные силы ВСУ ранее не сообщали о сбивании российского истребителя с помощью F-16.

Напомним, 21 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные поразили российский истребитель МиГ-29 и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области. По данным командования, операцию выполнили дроны 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес", а кадры ударов были обнародованы в видеоролике. По оценке Генштаба, стоимость уничтоженных целей составляет около 45 млн долларов.

Ранее СБУ сообщила об ударе по военному аэродрому "Энгельс-2", который произошел в ночь на 18 июля. По данным спецслужбы, тогда удалось поразить стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который Россия использовала для запуска крылатых ракет по Украине. Позже появились спутниковые снимки, на которых виден самолет с серьезными повреждениями после взрыва.

Кроме того, 20 июля СБУ подвела итоги третьей недели 40-дневной кампании по принуждению России к миру, отметив, что основные удары были сосредоточены на южных регионах РФ и временно оккупированных территориях Украины.