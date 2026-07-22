Український F-16 вперше збив винищувач РФ: несподівану заяву зробив генерал США

Український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному бою.

Про це під час слухань у Комітеті Сенату США з асигнувань заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Під час слухань сенатор Річард Дурбін запитав Кейна, як на Україні може позначитися можливе припинення фінансування систем протиповітряної оборони на три роки.

У відповідь генерал наголосив, що український оборонно-промисловий комплекс значно наростив власні можливості — від систем "земля–повітря" до засобів ведення повітряного бою.

Як приклад Кейн навів нещодавній повітряний бій, у якому, за його словами, український F-16 вперше збив російський винищувач.

"Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", — заявив генерал.

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Кейн також додав, що завдяки допомозі союзників Україна суттєво зміцнила багатошарову систему оборони та розширила власні військові спроможності.

Під час слухань генералу також поставили пряме запитання, кого він хоче бачити переможцем у війні між Росією та Україною.

"Я хочу, щоб перемогла Україна", — відповів Кейн.

На запитання, чи є Росія другом США, генерал відповів, що це "складні стосунки", і додав, що не вважає Росію другом Америки.

Водночас Повітряні сили ЗСУ раніше не повідомляли про збиття російського винищувача за допомогою F-16.

Нагадаємо, 21 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові уразили російський винищувач МіГ-29 і зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно" в Курській області. За даними командування, операцію виконали дрони 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс", а кадри ударів оприлюднили на відео. За оцінкою Генштабу, вартість знищених цілей становить близько 45 млн доларів.

Раніше СБУ повідомила про удар по військовому аеродрому "Енгельс-2", який стався в ніч на 18 липня. За даними спецслужби, тоді вдалося уразити стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який Росія використовувала для запуску крилатих ракет по Україні. Пізніше з'явилися супутникові знімки, на яких видно літак із серйозними пошкодженнями після вибуху.

Також 20 липня СБУ підбила підсумки третього тижня 40-денної кампанії з примушення Росії до миру, зазначивши, що основні удари були зосереджені на південних регіонах РФ і тимчасово окупованих територіях України.