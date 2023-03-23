"Війна затягується": Зеленський закликав Євросоюз відправити Україні далекобійні ракети й авіацію (відео)

За словами президента, деякі дії Заходу не дають ЗСУ прискорити звільнення територій. Але є й позитивні моменти — ЄС схвалив план надсилання 1 млн боєприпасів до артилерії.

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Президент України Володимир Зеленський 23 березня закликав західних союзників відправити ЗСУ далекобійне озброєння. Про це він сказав у відеозверненні за підсумками онлайн-виступу на саміті Євросоюзу в Брюсселі.

Глава держави наголосив, що приєднався до бесіди з чиновниками в Брюсселі у поїзді "Укрзалізниці". За його словами, у дискусії взяв участь і президент Євроради Шарль Мішель.

"Відзначив сильні кроки партнерів. Наголосив на речах, які поки, на жаль, не дозволяють нам прискорити звільнення територій, не дозволяють прискорити завершення війни. Зокрема, це постачання ЗСУ дієвішої далекобійної зброї та сучасних літаків. Бачимо затягування рішення партнерів", — зауважив Зеленський.

Президент України впевнений у необхідності продовження введення нових санкцій проти РФ за терор і продовження інтеграції України зі структурами Євросоюзу.

Зеленський говорив про руйнування в Бахмуті й "саміт мирного плану"

Британська газета The Guardian пише, що Володимир Зеленський розповідав європейським чиновникам про руйнування в Бахмуті Донецької області. Президент нещодавно відвідував передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямі.

"Його розповідь про руйнівні сцени, свідком яких він був, була емоційною та дуже вплинула на 27 лідерів ЄС і високопосадовців у Брюсселі, які слухали його", — зазначили журналісти.

Співрозмовник видання в структурах ЄС сказав, що Зеленський попередив європейських лідерів про 5 факторів, які можуть продовжити повномасштабну війну з РФ, у тому числі затримки з постачанням ракет великої дальності, нестача авіації та слабкість санкцій Заходу.

Редактор "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк додав, що український лідер у відеозверненні до лідерів ЄС запропонував провести "саміт мирного плану" в одній із європейських столиць.

"Зеленський сказав, що хоче організувати "саміт мирного плану" в Києві, але розуміє, що всім буде складно приїхати в Україну. Тому запитав, чи можна провести такий саміт у столиці ЄС", — написав він у Twitter.

Зеленський близько 10 хвилин звертався до лідерів ЄС із головним посилом — прискорити постачання зброї, інакше війна затягнеться, повідомило американське видання Politico.

За словами європейського чиновника, суть послання Зеленського лідерам ЄС полягала в цьому: "Пришвидшіть доставку зброї, інакше війна затягнеться", — додав чиновник.

Україна отримає 1 млн артилерійських боєприпасів

Лідери Єврособу на саміті схвалили план відправки Україні 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж наступних 12 місяців, повідомило видання EUobserver.

"Швидке відправлення боєприпасів в Україну може внести реальні зміни в цю війну", — сказала на саміті прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Згідно з планом, країни ЄС постачатимуть боєприпаси в Україну зі власних запасів, потім купуватимуть їх для себе й України. Європейська військова промисловість також збільшить виробництво.

"Україна захищає свою територію та мирних жителів, які гинуть під російськими бомбами. Ми просто робимо те, що правильно, допомагаємо їм, мене не турбує ескалація", — заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

У межах європейської ініціативи цього тижня 17 країн ЄС і Норвегія підписали дворічну прискорену угоду про закупівлю 155-мм артилерійських снарядів і семирічний проєкт із придбання кількох типів боєприпасів.

Нагадаємо, що Японія вирішила виділити Україні $30 млн на закупівлю нелетального військового обладнання. Токіо витратить ще $470 млн на відновлення енергосектору й інших галузей, які постраждали від війни.

Зеленський 19 березня сказав, що велика війна з Росією завершиться відповідальністю Кремля за всі злочини в Україні.