$30 млн на нелетальне військове спорядження: Токіо виділяє допомогу Києву (відео)

Прем'єр Японії був у жаху від побаченого у Бучі та пообіцяв виділити Україні $470 млн на відновлення енергетики й інших галузей.

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Японія виділяє Україні $30 млн для закупівлі та постачання нелетального військового спорядження через трастовий фонд НАТО. Про це повідомив у вівторок, 21 березня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Сьогодні стало відомо, що Кісіда вперше відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ на запрошення Зеленського.

Влада Японії офіційно замовчувала про заплановану поїздку прем'єр-міністра, тому інформація про неанонсований візит стала доступною лише в день його прибуття до столиці України.

Крім виділення $30 млн на спорядження, Фуміо Кісіда повідомив, що Токіо виділить $470 млн односторонньої грантової допомоги для відновлення енергетичного сектора й інших галузей України.

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"Японія надає широкий спектр допомоги на потреби України, як-от розмінування, підтримка у сфері телерадіомовлення, підтримка освіти, зміцнення державного управління і захисту культурної спадщини. Ми продовжимо підтримувати Україну так, як може це тільки Японія", — сказав глава японського уряду під час зустрічі.

Прем'єр-міністр Японії висловив Зеленському повагу за мужність і стійкість українського народу, який під його керівництвом став на захист суверенітету своєї країни.

Очікується, що після візиту Кісіди до Києва, 22 березня він відвідає Польщу для зустрічі на найвищому рівні та повернеться до Японії вранці 23 березня.

Відомо, що під час сьогоднішнього візиту прем'єр відвідав Бучу в Київській області, де був вражений побаченим.

На зустрічі з журналістами Кісіда заявив, що Токіо "продовжить докладати всіх зусиль для підтримки України у відновленні миру".

Також Фокус зібрав реакцію японських журналістів на поїздку Фуміо Кісіди до Києва. Як з'ясувалося, що багатьох у Японії раптове рішення прем'єра виїхати в Україну стало сюрпризом.