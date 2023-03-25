"Мы не можем ждать": Зеленский объяснил, почему ВСУ не начинают масштабное контрнаступление

На востоке Украины, по словам президента, сложилась "нехорошая" ситуация, и командование не может отправить в бой военнослужащих без необходимого вооружения.

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Украине не хватает техники и боеприпасов для проведения крупного контрнаступления. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью японской газете The Yomiuri Shimbun 23 января, пока ехал в поезде из Херсона в Киев.

По словам главы государства, сейчас ситуация на Востоке Украины "нехорошая" для ВСУ из-за дефицита вооружения. В настоящее время российские войска ежедневно выстреливают в три раза больше боеприпасов, чем украинские, и это значительно влияет на безопасность солдат, когда дело доходит до наступления.

"Мы ждем поставок боеприпасов от наших партнеров. Мы еще не можем начать. Мы не можем отправить их", — прокомментировал Владимир Зеленский.

Помимо боеприпасов, рассказал президент, Украине требуются и военная техника. США и страны Европы согласились предоставить украинской армии американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard 2, но не спешат передавать истребители, которые могли бы значительно увеличить ударную мощь ВСУ.

"Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ помочь нам. Мы находимся в состоянии войны и не можем ждать", — подчеркнул Владимир Зеленский.

23 марта Владимир Зеленский призвал Европу передать Украине дальнобойные ракеты и самолеты. Как заявил президент, задержки с поставками приводят к тому, что война с Россией затягивается.

В Пентагоне подтвердили поставки Украине танков Abrams из имеющихся запасов. Как объяснил министр обороны США Ллойд Остин, страна не успеет произвести достаточное количество новой техники для своевременной помощи украинцам, зато могут быстро переделать машины для экспорта.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японцы могут передать Украине технику. Речь идет о небоевых единицах: транспортных и строительных средствах.