Україна готується до контрнаступу: Резніков розповів, що потрібно для початку атак ЗСУ

За словами міністра оборони, завдяки постачанню західної зброї ЗСУ мають успіхи на полі бою, проте для початку нової операції необхідна важка техніка та сформовані резерви.

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Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна готується до контрнаступу та розповів, що для цього необхідно. Про це він повідомив під час зустрічі з делегацією Комітету ЄС з питань політики та безпеки 30 березня.

За його словами, Київ зацікавлений у підготовці бійців, а українські воєнні мають високий бойовий дух напередодні нового наступу.

"Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських воєнних на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня. Я особисто переконався, що українські захисники та захисниці мають високий бойовий дух", — зазначив він.

Глава Міноборони проінформував європейських союзників про поточну ситуацію на полі бою, зокрема, на північному, східному та південному напрямках.

"Головною загрозою для НАТО є Росія. І лише Україна на практиці знає, як боротися з ворогом усього цивілізованого світу... Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою. Однак ми готуємося до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні передусім важка техніка та підготовлені резерви", — заявив він.

Нагадаємо, 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не називати майбутній весняний наступ ЗСУ як вирішальний у війні з Росією. За його словами, такі заяви небезпечні для України, а у разі невдалих атак української армії на Заході можуть посилитися настрої щодо необхідності переговорів та компромісу з Росією.

29 березня Олексій Резніков розповів, що українська армія розпочне контрнаступ у квітні чи травні на кількох напрямках. Він зазначив, що конкретні терміни залежатимуть від погодних умов.