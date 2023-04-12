"Мы выиграем эту войну": Шмыгаль лично запросил у главы Пентагона истребители F-16
Министр обороны США пообещал, что американская оборонная промышленность нарастит производство для дальнейшей помощи украинской армии.
В среду, 12 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в США, где встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом пишет издание CNN.
По данным журналистов, Шмыгаль лично обратился к главе американского оборонного ведомства с запросом о предоставлении Украине современных истребителей F-15 и F-16.
"Мы выиграем эту войну, но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине все еще нужна интенсивная военная поддержка", — сказал украинский премьер.
В издании отмечают, что Остин не давал конкретных комментариев касательно запроса Шмыгаля, однако пообещал увеличить объемы производства американского вооружения для Украины.
"Мы продолжим инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", — заявил глава Пентагона.
Кроме того, Остин выразил благодарность украинским партнерам за ответственное и прозрачное обращение с помощью, предоставленной США.
Денис Шмыгаль прокомментировал встречу с Ллойдом Остином в своем Telegram-канале. Премьер поблагодарил главу Пентагона за поддержку ВСУ и усилия по формированию Украинской контактной группы, а также озвучил текущие потребности украинской армии.
"Для скорейшей победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности", — написал премьер-министр Украины.
Напомним, что во время заседания Комитета Сената США по вооруженным сил 28 марта Ллойд Остин сказал, что на данный момент Украине не нужны истребители F-16. Он также указал на то, что на подготовку к их поставке понадобится около 18 месяцев.
В свою очередь спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29 уступают российским Су-30, поэтому ВСУ необходимы западные F-16. По его словам, россияне имеют количественные и технологические преимущества в авиации.
Мы также писали о том, что согласно заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова от 4 апреля, вопрос перехода наших Военно-воздушных сил на современные платформы западного образца непременно будет решен.