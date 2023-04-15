США підтримують: контрнаступ ЗСУ розпочнеться найближчим часом, — Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, між Києвом та Вашингтоном немає жодних секретів. Більше того, жодні витоки документів та інформаційний шум навколо цього не вплинуть на рішення здобути перемогу над РФ у війні.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчим часом. З його слів, Сполучені Штати підтримують плани українського військового командування. Про це Шмигаль розповів на пресконференції у Вашингтоні, пише Укрінформ.

Глава уряду України зазначив, що між Києвом та Вашингтоном немає жодних секретів. Щобільше, жодні витоки документів та інформаційний шум навколо цього не вплинуть на рішення здобути перемогу над РФ у війні та вийти на кордони, встановлені у 1991 році.

"Ніщо не вплине та не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета – перемога, наша мета – звільнення українських територій у межах 1991 року", – сказав прем'єр-міністр.

Також політик завив, що Україна націлена на те, щоб реалізувати всі плани та здобути перемогу. Уряд та військове командування глибоко впевнені у своїх намірах.

Крім того, як пише видання CNN, під час свого виступу глава українського уряду заявив, що обговорив багато важливих питань стратегічного рівня з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однак він відмовився відповідати на запитання, чи обговорював політики секретні документи Пентагону, які втекли до мережі.

"Ми обговорили багато дуже важливих питань та викликів та проблем з усіма офіційними особами, з якими у нас є зустрічі протягом цих трьох днів", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що 12 квітня Денис Шмигаль говорив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку. За словами українського прем'єра, для успішного настання ЗСУ потребують додаткової кількості боєприпасів, танків та бронетехніки. Крім того, військовим потрібні винищувачі.

Ще повідомлялося, що Шмигаль особисто запросив у глави Пентагону винищувачі F-16. Міністр оборони США пообіцяв, що американська оборонна промисловість наростить провадження для подальшої допомоги українській армії.