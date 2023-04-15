США поддерживают: контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время, — Шмыгаль

По словам премьер-министра, между Киевом и Вашингтоном нет никаких секретов. Более того, никакие утечки документов и информационный шум вокруг этого не повлияют на решение одержать победу над РФ в войне.

Related video

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшее время. По его словам, Соединенные Штаты поддерживают планы украинского военного командования. Об этом Шмыгаль рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет Укринформ.

Глава правительства Украины отметил, что между Киевом и Вашингтоном нет никаких секретов. Более того, никакие утечки документов и информационный шум вокруг этого не повлияют на решение одержать победу над РФ в войне и выйти на границы, установленные в 1991 году.

"Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года", — сказал премьер-министр.

Также политик завил, что Украина нацелена на то, чтобы реализовать все планы и добиться победы. Правительство и военное командование глубоко уверены в своих намерениях.

Кроме того, как пишет издание CNN, во время своего выступления глава украинского правительства заявил, что обсудил много важных вопросов стратегического уровня с министром обороны США Ллойдом Остином. Однако он отказался отвечать на вопрос, обсуждал ли политики секретные документы Пентагона, которые утекли в сеть.

"Мы обсудили много очень важных вопросов и вызовов и проблем со всеми официальными лицами, с которыми у нас есть встречи в течение этих трех дней", — сказал Шмыгаль.

Напомним, что 12 апреля Денис Шмыгаль говорил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. По словам украинского премьера, для успешного наступления ВСУ нуждаются в дополнительном количестве боеприпасов, танков и бронетехники. Кроме того, военным нужны истребители.

Еще сообщалось, что Шмыгаль лично запросил у главы Пентагона истребители F-16. Министр обороны США пообещал, что американская оборонная промышленность нарастит производство для дальнейшей помощи украинской армии.