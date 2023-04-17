"Втоми від війни не буде": голова МЗС ФРН пояснила рішучість G7 протистояти меті Путіна

Дії російського диктатора, який намагається розколоти єдність союзників України, Анналена Бербок назвала марними.

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Очільник Кремля Володимир Путін не досягне своєї мети через втому від війни. Про це заявила Анналена Бербок, керівниця закордонних справ Німеччини, пише Tagesspiegel.

Вона нагадала, що G7 (країни "Великої сімки") минулого року розробили низку рішучих заходів для протистояння російській агресії, зазначивши, що взимку українцям постійно надавалася допомога. Антиросійські санкції та обмеження цін на нафту дозволили вплинути на економіку РФ та запустити процес її деградації.

"Як G7, ми сильні разом", – заявила політикиня.

Бербок додала, що Україні вдалося вистояти проти російської енергетичної війни та зимового наступу. Допомога цивілізованого світу зіграла ключову роль для галузі енергетики. Дії російського диктатора, який намагається розколоти єдність союзників України, вона назвала марними.

"Він не досягне своєї мети також через виснаження та втому", – заявила керівниця Міністерства закордонних справ Німеччини.

Вона відзначила значення групи семи найбільш розвинених демократичних держав у протистоянні з автократичними силами. Німкеня вважає, що ця боротьба є успішною та ефективною. В G7 працюють також над досягненням рішення стосовно боргових криз багатьох країн, наполегливо намагаються не допустити глобального голоду, активно борються з найбільшим безпековим ризиком століття.

Нагадаємо, 15 квітня керівник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що втому від війни варто вважати російським наративом. Він запевнив у тому, що українці готові й надалі боротися проти російських окупантів, звільнити свою землю від окупантів.

Як повідала Фокус 17 квітня, у G7 домовилися витіснити Кремль з ринку ядерної енергетики. США, Канада, Велика Британія, Японія та Франція під час форуму G7 з ядерної енергетики, що проходив у Саппоро (Японія) провели перемовини та досягли відповідної домовленості, спрямованої на витіснення РФ з міжнародного ринку ядерної енергії.