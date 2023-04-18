"Такого політичного суб'єкта немає": у Зеленського відреагували на візит Путіна в Україну

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, ще рік тому на заяви російського лідера чекала світова спільнота, а сьогодні байдуже, що він зробить.

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Такого політичного суб'єкта, як президент Росії Володимир Путін, більше немає. Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму посту у Twitter, опублікованому 18 квітня.

"Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні — байдуже. Такого політичного суб'єкта немає", — написав Подоляк.

Поїздки Путіна окупованими територіями України Подоляк назвав "спецтуром автора масових вбивств". На думку радника глави ОП, російський президент це робить, щоб "наостанок насолодитися злочинами".

Візит Путіна у дві українські області

18 квітня росЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на херсонському напрямі.

Російський президент заслухав доповіді командувача угрупуванням генерал-полковника Олега Макаревича та командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського.

За відео пропагандистських ЗМІ українські журналісти з'ясували, що штаб окупаційних військ "Дніпро" розміщений у вкраденій базі відпочинку Ріната Ахметова "Бригантина" на Арбатській Стрілці (піщана коса в Херсонській області).

Водночас російські ЗМІ з'ясували, що пресслужба Кремля відредагувала відеозапис, на якому президент Росії Володимир Путін нібито відвідує тимчасово окуповану територію Херсонської області України та дарує військовим ікону.

Як уже повідомлялося, 18 квітня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що президент Росії Володимир Путін боїться навіть своїх двійників, проте відвідує тимчасово окуповані території для переконання громадян РФ у тому, що ситуація під контролем.