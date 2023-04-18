"Спалив" штаб військ РФ: Путін побував на вкраденій базі відпочинку Ахметова під Кримом (відео)

За даними "Центру журналістських розслідувань", командування окупантів базується на вкраденій базі відпочинку "Бригантина" на Арабатській Стрілці.

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Президент Росії Володимир Путін у процесі свого візиту на окуповані території України відвідав штаб окупаційних військ "Дніпро" у вкраденій базі відпочинку Ріната Ахметова "Бригантина" на Арабатській Стрілці (піщана коса на Херсонщині). Про це у вівторок, 18 квітня, повідомляє інформаційне агентство "Центр журналістських розслідувань".

"Як видно з відео телеканалу Міноборони РФ, штаб "Дніпро" розташований у вкраденій російськими загарбниками базі відпочинку "Бригантина" у селі Щасливцеве. Курортний заклад належить "Метінвест холдингу" Ріната Ахметова", — повідомляє ІА.

Журналісти проаналізували відео з прильоту Путіна до України та запис, на якому видно штаб окупаційного угруповання "Дніпро". Це дозволило визначити його локацію. Зокрема, ЗМІ вивчили відео телеканалу Міноборони РФ "Зірка". Відеорепортаж, змонтований непослідовно, розпочинається з прильоту Володимира Путіна. Вертолітний майданчик окупантів на Арабатській стрілці знаходиться у селі Стрілкове, на території пансіонату "Хвиля".

"Журналісти ЦЖР, які не раз бували на території цього об’єкту, визначили, що це – база відпочинку "Бригантина", що знаходиться у селі Щасливцеве, по вулиці Набережна, 17. По ходу руху Путіна і воєначальників по території, на задньому плані відео видно недобудований корпус бази відпочинку у першій лінії від моря, водонапірну башту у формі тарілки (таких на Арабатці – чотири, одна з них на території "Бригантини"), будівля їдальні, і – головне – впізнавані завдяки численним фото ворота і сторожка на в’їзді до бази відпочинку", — йдеться в повідомленні інформагентства.

Володимир Путін у штабі російського угруповання військ "Дніпро" на базі відпочинку "Бригантина" у селі Щасливцеве, червоним виділено недобудований корпус бази.

Крім того, на відео, яке зняли з борту вертольота, можна помітити блакитні дахи корпусів пансіонату "Азов" та його пляж, а також дитячий табір "Буревісник", а на віддаленому плані – три сірих будівлі корпусів бази відпочинку "Бригантини".

Як пише ЗМІ, захоплена російськими окупантами база відпочинку "Буревісник", за даними Херсонської ОДА, належить ТОВ "Соціальні ініціативи Криворіжжя", засновником якого є ТОВ "Метінвест холдинг", а його бенефіціаром – Рінат Ахметов.

Як видно на опублікованому відео, під час поїздки російського президента не супроводжували ані міністр оборони РФ Сергій Шойгу, ані начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Російські агенції також не вказують точну дату поїздки Путіна.

Пресслужба Кремля відредагувала відео з Путіним

Як з'ясували журналісти Obozrevatel, пресслужба Кремля відредагувала відеозапис, на якому президент Росії Володимир Путін нібито відвідує тимчасово окуповану територію Херсонської області України та дарує військовим ікону. Державне агентство спробувало приховати, коли було записано відео.

Путін нібито вручає військовим ікону Фото: Скрін відео

Так, в оригінальному відео, як повідомляє видання, голова Кремля, вручаючи військовим ікону, вимовляє фразу: "Скоро буде Великдень, так?" Відео було показано пропагандистським каналом "Россия 1". При цьому на сайті Кремля було опубліковано дещо інше відео. Звук вирізали якраз у той момент, коли Путін вимовляв слово "скоро" — і виявилося, що він нібито сказав "Зараз ось Пасха, так?".

Візит Путіна у дві українські області

18 квітня росЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку.

Російський президент заслухав доповіді командувача угрупуванням генерал-полковника Олега Макаревича та командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського.

Нагадаємо, 18 квітня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що президент Росії Володимир Путін боїться навіть своїх двійників, проте відвідує тимчасово окуповані території для переконання росіян, що ситуація під контролем. Експерт упевнений, що Кремль створює "красиву картинку контрольованої ситуації", коли в Генштабі насправді панує паніка через контрнаступ ЗСУ.