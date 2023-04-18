"Спалил" штаб войск РФ: Путин побывал на украденной базе отдыха Ахметова под Крымом (видео)

По данным "Центра журналистских расследований", командование оккупантов базируется в украденной базе отдыха "Бригантина" на Арбатской Стрелке.

Related video

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита на оккупированные территории Украины посетил штаб оккупационных войск "Днепр" в украденной базе отдыха Рината Ахметова "Бригантина" на Арбатской Стрелке (песчаная коса в Херсонской области). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает информационное агентство "Центр журналистских расследований".

"Как видно из видео телеканала Минобороны РФ, штаб "Днепр" расположен в украденной российскими захватчиками базе отдыха "Бригантина" в селе Счастливцево. Курортное заведение принадлежит "Метинвест холдингу" Рината Ахметова", — сообщает ИА.

Журналисты проанализировали видео с прилета Путина в Украину и запись, на которой виден штаб оккупационной группировки "Днепр". Это позволило определить его локацию. В частности СМИ изучили видео телеканала Минобороны РФ "Звезда". Видеорепортаж, смонтированный непоследовательно, начинается с прилета Владимира Путина. Вертолетная площадка оккупантов на Арабатской стрелке находится в селе Стрелковое, на территории пансионата "Волна".

"Журналисты, не раз бывавшие на территории этого объекта, определили, что это – база отдыха "Бригантина" которая находится в селе Счастливцево, по улице Набережная, 17. По ходу движения Путина и военачальников по территории, на заднем плане видео виден недостроенный корпус базы отдыха в первой линии от моря, водонапорную башню в форме тарелки (таких на Арабатке – четыре, одна из них на территории "Бригантины"), и – главное – узнаваемые благодаря многочисленным фото ворота и сторожка на въезде на базу отдыха", — говорится в сообщении информагентства.

Владимир Путин в штабе российской группировки войск "Днепр" на базе отдыха "Бригантина" в селе Счастливцево, красным выделен недостроенный корпус базы.

Кроме того, на видео, которое сняли с борта вертолета, можно заметить голубые крыши корпусов пансионата "Азов" и его пляж, а также детский лагерь "Буревестник", а на отдаленном плане – три серых здания корпусов базы отдыха "Бригантины".

Как пишет СМИ, захваченная российскими оккупантами база отдыха "Буревестник", по данным Херсонской ОГА, принадлежит ООО "Социальные инициативы Криворожья", учредителем которого является ООО "Метинвест холдинг", а его бенефициаром – Ринат Ахметов.

Как видно на опубликованном видео, в ходе поездки российского президента не сопровождали ни министр обороны РФ Сергей Шойгу, ни начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Российские агентства также не указывают точную дату поездки Путина.

Пресс-служба Кремля отредактировала видео с Путиным

Как выяснило российское медиа "Агентство. Новости", пресс-служба Кремля отредактировала видеозапись, на которой президент России Владимир Путин якобы посещает временно оккупированную территорию Херсонской области Украины и дарит военным икону. Государственное агентство попыталось скрыть, когда было записано видео.

Путин якобы вручает военным икону Фото: Скрин видео

Так, в оригинальном видео, как сообщает издание, глава Кремля, вручая военным икону, произносит фразу: "Скоро будет Пасха, да?". Видео было показано пропагандистским каналом "Россия 1". При этом на сайте Кремля было опубликовано несколько иное видео. Звук вырезали как раз в тот момент, когда Путин произносил слово "скоро" — и оказалось, что он якобы сказал "Сейчас вот Пасха, да?".

Визит Путина в две украинские области

18 апреля росСМИ сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении.

Российский президент заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского.

Напомним, 18 апреля военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что президент России Владимир Путин боится даже своих двойников, однако посещает временно оккупированные территории для убеждения россиян, что ситуация под контролем. Эксперт уверен, что Кремль создает "красивую картинку контролируемой ситуации", когда в Генштабе на самом деле царит паника из-за контрнаступления ВСУ.