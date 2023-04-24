"Никогда в бункерах не сидел": Песков ответил на слухи про двойников Путина (видео)

По словам пресс-секретаря президента России, глава Кремль "мега-активен" и энергичен, а его здоровье "можно пожелать себе".

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал враньем информацию о двойниках Владимира Путина. Об этом Песков рассказал в понедельник, 24 апреля, сообщили журналисты кремлевского пула "РИА Новости".

"Вы, наверное, слышали, что у Путина много двойников, которые работают вместо него, в то время, как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, как у нас президент — он как был, так и есть — мега-активный. С трудом за ним поспеваем", — заявил Песков.

По словам спикера президента РФ, Путин якобы настолько энергичен, что за ним не поспевает его окружение, а здоровье у него такое, что "можно пожелать самому себе".

Песков также добавил, что Владимир Путин никогда не сидел в бункерах — дескать, это тоже все выдумки.

Двойники Путина

19 апреля секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что у Владимира Путина есть несколько двойников. По его мнению, приехать самостоятельно на оккупированные территории политик не мог из-за страха.

На следующий день, 20 апреля, в Кремле отреагировали на заявление Данилова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его "странным".

22 апреля немецкое издание Bild писало, что Путин может использовать двойников, отправляя их вместо себя на различные мероприятия. По информации СМИ, у Владимира Путина есть как минимум два типа двойников: одному из них позволяют говорить, а другой обязан молчать. Они отличаются от оригинала формой ушей, носа и другими чертами, которые сложно подделать.

Напомним, 24 апреля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что у него нет сомнений в том, что двойник Путина приезжал на оккупированные территории. По информации главы ГУР, поездки в Херсонскую и Луганскую области действительно были, но в этот раз их плохо проработали.