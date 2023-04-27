Не хватает росгвардейцев: РФ не способна контролировать все оккупированные территории — СМИ

"Слитые" секретные документы Пентагона свидетельствуют о нехватке бойцов в Росгвардии, взявшейся контролировать оккупированные украинские территории. Вражеское войско понесло существенные потери с момента полномасштабного вторжения.

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Россия не имеет возможности контролировать все оккупированные ею территории из-за нехватки личного состава в войске Национальной гвардии РФ. Об этом со ссылкой на обнародованные секретные данные США сообщили в СМИ "Радио Свобода".

По словам журналистов, в одном из документов Пентагона количество военнослужащих Росгвардии на территории Украины в августе 2022 года оценили более чем в 27 тысяч человек. Однако, по данным американцев, с тех пор военное формирование понесло существенные потери.

"В сообщении отмечается: национальная гвардия взяла на себя многочисленные дополнительные задачи по удержанию захваченных Россией территорий по линии фронта, что еще больше усилило нехватку личного состава", — передали в СМИ.

Также в медиа напомнили, что на оккупированных территориях нередко случаются покушения на российских военных, в результате которых, по подсчетам журналистов, только за 2022 год были убиты 12 силовиков и чиновников.

Напомним, журналисты The Washington Post со ссылкой за "слитые" документы США сообщили, что Минобороны РФ стремится привлечь 415 тысяч контрактных военных в течение года. Часть из них должна восполнить неукомплектованные подразделения или сформировать новые.

Сегодня, 27 апреля, в Нацгвардии Украины сообщили, что российские захватчики перешли в оборону на Запорожском и Херсонском направлениях.