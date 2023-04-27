ВС РФ перешли к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях, — Нацгвардия (видео)

По словам представителя НГУ Николая Уршаловича, за прошедшую неделю воины-гвардейцы выполнили 460 огневых задач, уничтожили 150 оккупантов и вывели из строя большое количество вражеской техники.

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Российские оккупационные войска перешли в оборону на Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил замдиректора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"На Запорожском и Херсонском направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне. Не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы наших позиций. А варварские ракетные атаки россиян по гражданским объектам и населенным пунктам ставят под угрозу жизни мирного населения Украины", — рассказал Уршалович.

По словам представителя НГУ, за прошлую неделю подтверждено уничтожение подразделениями оперативного назначения Нацгвардии около 150 оккупантов, двух артиллерийских систем, трех бронеавтомобилей, полевой состав и три вражеских блиндажа.

Также активно работала аэроразведка — за неделю выявили 234 цели противника. А воины 27-й печерской бригады во взаимодействии с артиллеристами выявили и уничтожили четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), две гаубицы, шесть бронемашин, две единицы специальной гусеничной техники и 12 автомобилей россиян.

Кроме того, в течение прошедшей недели артиллеристы НГУ выполнили 460 огневых задач, в результате которых подтверждено уничтожение около 80 оккупантов, трех минометов 120-го калибра с расчетами и двух авто.

Ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ от 27 апреля, на Запорожском и Херсонском направлениях противник "засел" в обороне. В то же время, оккупанты совершили обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них — Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Береговое Херсонской области, а также город Херсон.

Напомним, что 27 апреля россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в результате обстрела погиб мирный житель. Также были повреждены несколько квартир.

Также 27 апреля стало известно, что в оккупированном городе Мелитополе Запорожской области подорвали коллаборанта Александра Мищенко. По словам городского головы Ивана Федорова, до начала полномасштабной войны с Россией и захвата Мелитополя Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции. Затем он работал на оккупантов, его оставили на этой же должности.

Также напомним, 27 апреля Иван Федоров сообщил, что в Мелитополь заехали новые подразделения Вооруженных сил РФ. В частности речь идет о "кадыровцах", которых поселили в центре города.