"Кобзон встретил героя": в Мелитополе подорвали "главу" Приазовского отделения полиции (фото)

Коллаборант Александр Мищенко умер в больнице от полученных ранений. Местные журналисты утверждают, что он проживал в доме на улице Героев Украины.

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В Мелитополе в результате взрыва утром 27 апреля погиб коллаборант Александр Мищенко. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

До начала полномасштабной войны с Россией и захвата Мелитополя Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции. Затем он работал на оккупантов, его оставили на этой же должности.

"Кобзон встречает своего "героя". На концерт отправился коллаборант Мищенко. Сегодня утром не с той ноги вышел из дома. Умер в больнице", — уточнил Федоров.

Мищенко советовал сотрудникам перейти на сторону врага

По словам градоначальника, Мищенко "советовал своим сотрудникам стать предателями и перейти на сторону врага".

"42-летний сотрудник полиции Александр Мищенко остался верен присяге и продолжил служить своему народу", — прокомментировал подрыв коллаборанта "глава" оккупационной администрации региона Владимир Рогов.

По его сведениям, Мищенко неоднократно получал угрозы.

Агентство "РИА Мелитополь" пишет, что коллаборант проживал в 5-м подъезде дома №67 на улице Героев Украины и был заместителем начальника УВД в Запорожской области по кадровым вопросам.

Александр Мищенко проживал на улице Героев Украины

"Именно этот предатель обеспечивал охрану "начальнику военно-гражданской администрации" Мелитополя Галине Данильченко во время проведения массовых мероприятий. В остальное время ее стерегут чеченцы", — заметили журналисты.

Напомним, что утром 27 апреля в центре Мелитополя раздался взрыв. Оккупанты рассказывали о подрыве самодельного взрывного устройства.

Иван Федоров 3 апреля говорил, что российские захватчики составляют расстрельные списки коллаборантов в Запорожской области.