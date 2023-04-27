Громкое утро: в центре Мелитополя раздался взрыв, пострадал человек

По версии оккупационной администрации города, сработало самодельное взрывное устройство. К месту происшествия поехали скорые и полиция, очевидцы слышали автоматные очереди.

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В центре Мелитополя утром 27 апреля раздался взрыв. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

"Не тихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышен в самом центре города. Что на этот раз взрывается у оккупантов, выясняем", — сообщил он.

Оккупационная администрация города утверждает, что сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован.

"Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают оперативные службы", — рассказали коллаборанты.

Местное агентство "РИА Мелитополь" дополняет, что взрыв раздался примерно в 5:15 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова. А утром жители Мелитополя говорили о взрыве в районе дома 67 на улице Героев Украины. Туда поехал кортеж из скорых, полиции и пожарники.

Примерно в 4.00 утра в Мелитополе слышали автоматные очереди, добавили журналисты.

По данным росСМИ, произошел взрыв около многоквартирного дома, пострадал один человек.

Напомним, что 25 апреля Иван Федоров рассказывал, как российские военные разрыли скотомогильник в Запорожской области и заболели сибирской язвой.

Фокус 21 апреля писал, что во временно оккупированном Мелитополе перевернулась система ПВО оккупантов — ЗРК "Тор". Водитель грузовика не вписался в поворот.

Мэр Мелитополя 21 апреля говорил о подготовке захватчиков к отступлению. Россияне могут вывезти украинских детей в Крым.