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Гучний ранок: у центрі Мелітополя пролунав вибух, постраждала людина

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Фото: РІА Новини | Вибух пролунав біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку. Ілюстративне фото.

За версією окупаційної адміністрації міста, спрацював саморобний вибуховий пристрій. До місця події виїхали швидкі та поліція, очевидці чули автоматні черги.

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У центрі Мелітополя вранці 27 квітня пролунав вибух. Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

"Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно в самому центрі міста. Що цього разу вибухає в окупантів, з'ясовуємо", — повідомив він.

Окупаційна адміністрація міста стверджує, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. Постраждала одна людина, її госпіталізовано.

"Обставини події з'ясовуються. На місці працюють оперативні служби", — розповіли колаборанти.

Місцеве агентство "РІА Мелітополь" доповнює, що вибух пролунав приблизно о 5:15 біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку на вулиці Кірова. А вранці мешканці Мелітополя говорили про вибух у районі будинку 67 на вулиці Героїв України. Туди поїхав кортеж швидких, поліції та пожежники.

Приблизно о 4:00 ранку в Мелітополі чули автоматні черги, додали журналісти.

За даними росЗМІ, вибух стався біля багатоквартирного будинку, постраждала одна людина.

Нагадаємо, що 25 квітня Іван Федоров розповідав, як російські військові розрили скотомогильник у Запорізькій області й захворіли на сибірку.

Фокус 21 квітня писав, що в тимчасово окупованому Мелітополі перекинулася система ППО окупантів — ЗРК "Тор". Водій вантажівки не вписався в поворот.

Мер Мелітополя 21 квітня говорив про підготовку загарбників до відступу. Росіяни можуть вивезти українських дітей у Крим.