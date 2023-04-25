Під Мелітополем скотомогильник "вивів з ладу" підрозділ російських окупантів

У двох окупантів діагностували сибірську виразку та перевезли їх кудись із Мелітополя на лікування.

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Російські окупанти в Запорізькій області розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку. Мінус ворожий підрозділ тепер сидить на карантині. А двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали — вивезли в невідомому напрямку. Навіть українська земля відтісняє окупантів", — написав Федоров.

Нагадаємо, що, за словами Івана Федорова, "адміністрації" почали формувати списки підлітків. Їм планують вручити російські паспорти й внести в так званий єдиний реєстр військового обліку Росії. У майбутньому повнолітніх українців із захоплених ЗС РФ територій планують змушувати служити в російській армії.

Російські загарбники продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги поблизу Мелітополя Запорізької області. За інформацією Івана Федорова, аграріям, яких спершу змусили засіяти землю, тепер забороняють працювати на полях. Міський голова нагадав, що до цього російські окупанти мінували околиці Енергодара та ділянку між Михайлівкою та Орлянським.