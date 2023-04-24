Викликатимуть у військкомати. Окупанти передають дані українських дітей до Реєстру військового обліку РФ

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, українським підліткам, які досягли 14 років, хочуть видавати російські паспорти, а після досягнення 18 років почнуть призивати на службу до ЗС РФ.

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На тимчасово окупованих територіях "адміністрації" почали формувати списки підлітків, яких у майбутньому хочуть змусити служити у ЗС РФ. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону у понеділок, 24 квітня.

За його словами, спочатку окупанти взяли під контроль дітей, яким має виповнитись 14 років: хочуть вручати їм російські паспорти. Тепер окупанти передають у Москву дані реєстру виборців, куди входять і 14-річні діти, для передачі даних у так званий єдиний реєстр військового обліку Росії.

У майбутньому повнолітніх українців із захоплених ЗС РФ територій планують викликати у військкомати електронними повістками та примушувати служити у російській армії.

"Діти в окупації — під особливою загрозою, окупанти зомбують з дитинства, щоб виростити рабів та майбутнє гарматне м'ясо", — резюмував Федоров.

Нагадаємо, 20 квітня голова Мелітополя Іван Федоров розповів про те, що російські військові у Запорізькій області почали готуватися до відступу, під час якого українських дітей планують вивезти до тимчасово окупованого Криму. За його словами, мешканцям роздають листівки про необхідність здати анкети дітей, яких вони мають намір евакуювати із 5 по 7 травня.

Крім того, 20 травня Центр національного опору інформував про те, що окупанти продовжують вивозити українських дітей з Бахмута до РФ. Російські окупанти вивозять українських дітей під приводом "лікування".