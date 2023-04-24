Будут вызывать в военкоматы. Оккупанты передают данные украинских детей в реестр военного учета РФ

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, украинским подросткам, достигшим 14 лет, хотят выдавать российские паспорта, а по достижению 18 лет начнут призывать на службу в ВС РФ.

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На временно оккупированных территориях "администрации" начали формировать списки подростков, которых в будущем хотят принудить служить в ВС РФ. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона в понедельник, 24 апреля.

По его словам, сначала оккупанты взяли под контроль детей, которым должно исполниться 14 лет: хотят вручать им российские паспорта. Теперь оккупанты передают в Москву данные реестра избирателей, в который включают и 14-летних детей, для передачи данных в так называемый единый реестр военного учета России.

В будущем совершеннолетних украинцев с захваченных ВС РФ территорий планирую вызывать в военкоматы электронными повестками и принуждать служить в российской армии.

"Дети в оккупации — под особой угрозой, оккупанты зомбируют с детства, чтобы вырастить рабов и будущее пушечное мясо", — резюмировал Федоров.

Напомним, 20 апреля глава Мелитополя Иван Федоров рассказал о том, что российские военные в Запорожской области начали готовиться к отступлению, во время которого украинских детей планируют вывезти во временно оккупированный Крым. По его словам, жителям раздают листовки о необходимости сдать анкеты детей, которых они намерены эвакуировать с 5 по 7 мая.

Кроме того 20 мая Центр национального сопротивления информировал о том, что оккупанты продолжают вывозить украинских детей из Бахмута в РФ. Российские оккупанты вывозят украинских детей под предлогом "лечения".