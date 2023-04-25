Под Мелитополем скотомогильник "вывел из строя" подразделение российских оккупантов

У двоих оккупантов диагностировали сибирскую язву и перевезли их куда-то из Мелитополя на лечение.

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Российские оккупанты в Запорожской области разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты рыли окопы, случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву. Минус вражеское подразделение теперь сидит на карантине. А двоих российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали — вывезли в неизвестном направлении. Даже украинская земля вытесняет оккупантов", – написал Федоров.

Напомним, что по словам Ивана Федорова "администрации" начали формировать списки подростков. Им планируется вручить российские паспорта и внести в так называемый единый реестр военного учета России. В будущем совершеннолетних украинцев из захваченных ВС РФ территорий планируют вынуждать служить в российской армии.

Российские захватчики продолжают минировать поля и грунтовые дороги вблизи Мелитополя Запорожской области. По информации Ивана Федорова, аграриям, которых сначала заставили засеять землю, теперь запрещают работать на полях. Городской голова напомнил, что до этого российские оккупанты минировали окрестности Энергодара и участок между Михайловкой и Орлянским.