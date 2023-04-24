Оккупанты минируют поля и грунтовые дороги возле Мелитополя, – мэр

По словам Ивана Федорова, фермеры уже провели посевную компанию, а теперь не могут обрабатывать землю из-за запрета военных РФ.

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Российские захватчики продолжают минировать поля и грунтовые дороги в районе оккупированной части Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает Мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты минируют поля и грунтовые дороги в районе поселка Веселое Мелитопольского района", – говорится в сообщении.

По информации Федорова, фермерам, которых сначала заставили засеять землю, теперь запрещают работать на полях.

Мэр напомнил, что до этого россияне минировали окрестности Энергодара и участок между Михайловкой и Орлянским.

Россияне готовятся к украинскому контрнаступлению

Российские военные в Запорожской области начали готовиться к отступлению, во время которого украинских детей планируют вывезти во временно оккупированный Крым, 20 апреля писал Федоров.

По его словам, жителям раздают листовки о необходимости сдать анкеты детей, которых они намерены эвакуировать с 5 по 7 мая.

"Мы пока не можем говорить, что началась массовая эвакуация из Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть, это факт", — отметил городской голова.

Он добавил, что и Энергодаре, и в Мелитополе российские военные начали демонтировать оборудование из отделений банка, а также снимать кондиционеры в тех квартирах, где они есть.

Напомним, 13 апреля агенты движения сопротивления "Атеш" отметили, что российские войска массово перемещаются с Мелитопольского направления в Мариуполь. А днем в Мелитополе раздался сильный взрыв – жители города даже подумали, что началось контрнаступление ВСУ.

По информации британской разведки, обнародованной 12 апреля, оккупационные силы РФ завершили создание трех уровней оборонных зон примерно на 120 км в Запорожской области. В ведомстве допускают, что приложение таких усилий для обороны Мелитополя может свидетельствовать, что командование ВС РФ не исключает украинского наступления именно на этом направлении.