РФ завершила создание трех линий обороны в Запорожской области, – британская разведка

В Минобороны Великобритании допускают, что приложение таких усилий для обороны Мелитополя может свидетельствовать, что командование ВС РФ не исключает украинского наступления именно на этом направлении.

Related video

В последние недели РФ продолжала создавать линейную оборону в Запорожской области. Вероятно, за это направление отвечает Южная группировка войск российской армии. Об этом 12 апреля сообщила британская разведка.

Оккупационные силы РФ завершили создание трех уровней оборонных зон примерно на 120 км в Запорожской области. В Минобороны Британии утверждают, что линии состоят из передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной и более сложной обороны на расстоянии 10-20 км от первой линии.

Вероятно, российское командование убеждено в том, что украинское наступление может быть в направлении Мелитополя. Именно поэтому они прилагают значительные усилия по созданию линий обороны. В разведке утверждают, что оборонные укрепления могут оказаться серьезными препятствиями, но почти все зависит от способности РФ удерживать их достаточным количеством артиллерии и персонала. И в настоящее время неизвестно, смогут ли ВС РФ собрать необходимые ресурсы.

Отчет британской разведки 12 апреля

Напомним, 11 апреля в британской разведке отметили, что российским десантникам передали ТОС-1А "Солнцепек", это указывает на будущую роль НДС в наступательных операциях в Украине.

10 апреля СМИ писали, что российский истребитель едва не сбил британский разведчик RC-135 River Joint.