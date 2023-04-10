Россия чуть не сбила британский самолет-разведчик возле Украины, — WP

Инцидент произошел осенью 2022 года у побережья Крыма, когда российские истребители пытались перехватить RC-135 Rivet Joint. По словам журналистов, уничтожение самолета могло привести к вступлению НАТО в войну против России.

Related video

ВКС РФ чуть не сбили британский самолет-разведчик, патрулировавший над Черным морем. Об этом 9 апреля сообщает Washington Post со ссылкой на обнародованные секретные документы Пентагона.

Согласно секретному американскому военному документу, который неизвестные обнародовали в сети, инцидент более значителен, чем сообщалось ранее, и мог вовлечь Соединенные Штаты и их союзников по НАТО непосредственно в войну в Украине.

Он произошел 29 сентября 2022 года у побережья Крыма. 2 российских истребителя Су-27 перехватили британский RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, а один из российских самолетов выпустил ракету, пролетевшую на близком расстоянии от британского воздушного судна. Об этом также сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес Палате общин страны. Но публично министр не называл этот инцидент "почти убытком", а запуск ракеты объяснил "технической неисправностью" российского Су-27.

Представители оборонного ведомства США отказались комментировать содержание утечки документа.

Согласно секретному документу, французские и британские самолеты совершали разведывательные полеты с экипажем над Черным морем между 29 сентября и 26 февраля, в то время как американцы полагались на беспилотники, среди которых RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel и MQ-9 Жнец. Несколько таких рейсов проходили ежемесячно, говорится в документе. Представители американских вооруженных сил заявили, что они, как правило, обнародуют планы таких полетов.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил в прошлом месяце, что важно сохранить Черное море и небо над ним открытыми для всех стран.

"Черное море, – сказал он, – является критически важным международным морским путем, который поддерживает многих наших союзников по НАТО, включая Румынию, Болгарию и Турцию, и не принадлежит ни одной стране".

Напомним, что 8 апреля румынские истребители F-16, базирующиеся в странах Балтии в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, перехватили два российских Су-27. Их благополучно вывели из зоны ответственности Североатлантического союза.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к награждению летчиков истребителей Су-27, причастных к уничтожению американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper над Черным морем