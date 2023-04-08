Были подняты по тревоге: румынские самолеты F-16 в Балтии перехватили 2 российских истребителя

Румынские истребители, базирующиеся в странах Балтии в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, перехватили два российских Су-27.

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В пятницу, 7 апреля, два румынских истребителя F-16 отряда "Карпатские гадюки" были подняты по тревоге Центром воздушных операций НАТО в Германии для перехвата двух воздушных судов. Об этом сообщают Воздушные силы Румынии.

"В зоне ответственности НАТО были обнаружены два непознанных самолета, пролетающих над международными водами. Согласно стандартным процедурам румынские F-16 были подняты по тревоге для уточнения воздушной ситуации. После перехвата самолеты были идентифицированы как два фланкера Су-27, принадлежащих Российской Федерации. Их благополучно вывели из зоны ответственности Альянса", — говорится в сообщении.

В воздушных силах Румынии отметили, что перехват в рамках усиленной миссии воздушной полиции в странах Балтии прошел успешно и подтвердил высокий уровень боеспособности отряда "Карпатские гадюки" и способность ВВС Румынии развертывать и использовать самолеты F-16 в НАТО.

Напомним, что 7 апреля украинские защитники в районе Марьинки Донецкой области сбили вражеский Су-25. Российский "Грач" приземлил подразделение противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось. что украинские хакеры сломали аккаунт российского волонтера и на собранные им 25 тысяч долларов вместо дронов заказали фаллоимитаторы и страпоны.