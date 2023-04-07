Украинские защитники сбили российский Су-25 над Марьинкой, — Генштаб (видео)

Силы обороны внесли в список уничтоженной российской техники в Украине еще один вражеский штурмовик.

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У российских оккупантов в Донецкой области на один самолет стало меньше. В этом им помогли Силы обороны, приземлив вражеский Су-25. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Хорошая новость. В районе Марьинки, в Донецкой области, уничтожен Су-25 противника. Выстоим и победим", — говорится в сообщении.

Других деталей уничтожения вражеского воздушного судна не сообщается.

Впоследствии стало известно, что российский "Грач" приземлило подразделение противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

28 марта в районе Бахмута военные ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24М. Метко отработали подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил. По сообщению командования, самолет был перехвачен 28 марта примерно в 13:30.

По данным украинского Генштаба от 29 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ сбили уже 306 самолетов и 291 вертолет.

8 марта боец НГУ из переносного зенитно-ракетного комплекса Piorun сбил вражеский Су-25. Российский штурмовик находился в 4 км от бойцов. Он прикрывал шедшую в наступление русскую пехоту. Самолет маневрировал, чтобы атаковать позиции Сил обороны, но после попадания ракеты он начал менять траекторию, затем его развернуло к востоку, и борт упал по линии столкновения.