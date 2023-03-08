Боец Нацгвардии сбил из польского ПЗРК Piorun российский штурмовик Су-25, – командование

Самолет сбили в районе Бахмута, он прикрывал российские силы в ходе ночного штурма украинских позиций.

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Нацгвардейцы бригады "Спартан" сбили российский штурмовик Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса Piorun. Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

Штурмовик Су-25 ВКС РФ был сбит еще 6 марта в 1:10 ночи, однако об этом сообщили только сейчас. По вражескому объекту успешно отработали из польского ПЗРК Piorun в районе Бахмута. Российский штурмовик находился в 4 км от бойцов. Он прикрывал российскую пехоту, которая шла в наступление.

"Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Из тепловизора видели, что самолет был поражен и он пошел на снижение, судьба пилота пока неизвестна", — отметил командир дивизиона "Партизан".

Оператор ПЗРК Роман говорит, что самолет совершал маневр, чтобы атаковать украинские позиции, но после попадания ракеты он начал менять траекторию, затем его развернуло на восток, и борт упал за линией соприкосновения.

По данным Генерального штаба, по состоянию на 8 марта ВСУ уничтожили 303 самолета и 289 вертолетов.

Напомним, 27 февраля ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 над Авдеевкой. Самолеты применяются для обстрелов населенных пунктов Донецкой области и позиций Сил обороны.

23 февраля в Белгородской области РФ разбился штурмовик Су-25, а летчик погиб.