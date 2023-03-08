Боєць Нацгвардії збив із польського ПЗРК Piorun російський штурмовик Су-25, — командування

Літак збили в районі Бахмута, він прикривав російські сили під час нічного штурму українських позицій.

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Нацгвардійці бригади "Спартан" збили російський штурмовик Су-25 із переносного зенітно-ракетного комплексу Piorun. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

Штурмовик Су-25 ВКС РФ було збито ще 6 березня о 1:10 ночі, проте про це повідомили лише зараз. По ворожому об'єкту успішно відпрацювали з польського ПЗРК Piorun у районі Бахмута. Російський штурмовик перебував за 4 км від бійців. Він прикривав російську піхоту, яка йшла в наступ.

"Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь і збив російський броньований штурмовик. Із тепловізора бачили, що літак був уражений, і він пішов на зниження, доля пілота поки невідома", — зазначив командир дивізіону "Партизан".

Оператор ПЗРК Роман каже, що літак робив маневр, аби атакувати українські позиції, але після влучення ракети він почав змінювати траєкторію, потім його розвернуло на схід, і борт упав за лінією зіткнення.

За даними Генерального штабу, станом на 8 березня ЗСУ знищили 303 літаки та 289 вертольотів.

Нагадаємо, 27 лютого ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 над Авдіївкою. Літаки використовуються для обстрілів населених пунктів Донецької області й позицій Сил оборони.

23 лютого в Бєлгородській області РФ розбився штурмовик Су-25, а льотчик загинув.