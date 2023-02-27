Впав на окупованій території: подробиці збиття штурмовика РФ Су-25 над Авдіївкою

Глова ВЦА Віталій Барабаш розповів, що російські війська завдають масованих авіаударів населеними пунктами Донецької області та ліній оборони ЗСУ.

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Збройні сили України збили російський броньований дозвуковий штурмовик Су-25 поблизу Авдіївки Донецької області. Вороже повітряне судно впало на непідконтрольній території. Про це розповів голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "24 канали".

Він спростував твердження про те, що бійці ЗСУ взяли пілота у полон. Чиновник додав, що його доля невідома – він міг капітулюватись чи розбитися.

"На жаль, він не поповнив наш обмінний фонд, ми знаємо, що пілоти дуже цінуються", — сказав він.

Барабаш зазначив, що російські війська на Донецькому напрямку активізували застосування авіації: збільшилася кількість вильотів літаків та гелікоптерів. Це свідчить про масованість авіаударів по населених пунктах та лініях оборони ЗСУ.

Крім того, ЗС РФ перенесли центр управління польотів із Ростова-на-Дону в окупований Донецьк. Завдяки цьому росіяни змогли активізувати свою авіацію.

Нагадаємо, 26 лютого нардеп Муса Магомедов розповів, що українські військові збили російський Су-25. За його словами, ворожий штурмовик "приземлили" із ПЗРК "Стінгер".

Крім того, аналітики з Інституту вивчення війни розповіли, що ЗСУ ліквідували 120 росіян, коли ті намагалися провести розвідку у Запорізькій області. Українські захисники розбили російських солдатів із 503-го мотострілецького полку ЗС РФ у районі Токмака.