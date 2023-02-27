Упал на оккупированной территории: подробности сбития штурмовика РФ Су-25 над Авдеевкой

Глава ВГА Виталий Барабаш рассказал, что российские войска наносят массированные авиаудары по населенных пунктах Донецкой области и линиям обороны ВСУ.

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Вооруженные силы Украины сбили российский бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 недалеко от Авдеевки Донецкой области. Вражеское воздушное судно упало на неподконтрольной территории. Об этом рассказал глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире "24 канала".

Он опроверг утверждения о том, что бойцы ВСУ взяли пилота в плен. Чиновник добавил, что его судьба неизвестна — он мог капитулировать или разбиться.

"К сожалению, он не пополнил наш обменный фонд, мы знаем, что пилоты очень ценятся", — сказал он.

Барабаш отметил, что российские войска на Донецком направлении активизировали применение авиации: увеличилось количество вылетов самолетов и вертолетов. Это свидетельствует о массированности авиаударов по населенных пунктам и линиям обороны ВСУ.

Кроме того, ВС РФ перенесли центр управления полетов из Ростова на Дону в оккупированный Донецк. Благодаря этому россияне смогли активизировать свою авиацию.

Напомним, 26 февраля нардеп Муса Магомедов рассказал, что украинские военные сбили российский Су-25. По его словам, вражеский штурмовик "приземлили" из ПЗРК "Стингер".

Кроме того, аналитики из Института изучения войны рассказали, что ВСУ ликвидировали 120 россиян, когда те пытались провести разведку в Запорожской области. Украинские защитники разбили российских солдат из 503-го мотострелкового полка ВС РФ в районе Токмака.