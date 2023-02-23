У Бєлгородській області розбився штурмовик Су-25: пілот загинув, — росЗМІ (фото)

Літак, що належав Міноборони, впав на сарай та спровокував пожежу. Пілот, за інформацією журналістів, катапультувався, але пізніше помер через отримані травми.

Related video

У районі села Оріхове Валуйського району Бєлгородської області Росії впав штурмовик Су-25. Про це в четвер, 23 лютого, повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Baza.

За попередньою інформацією, пілот літака катапультувався. Штурмовик упав на сарай із сіном, на місці аварії почалася сильна пожежа.

За російським пілотом вислали борт санітарної авіації, повідомляють росЗМІ. На місці аварії працюють співробітники МНС, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з'ясовується. Ситуація під контролем", — написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

Пізніше російський телеграм-канал Baza повідомив, що пілота доправили до шпиталю, де він помер від отриманих травм. Також пропагандисти з посиланням на Міноборони повідомили, що причиною падіння літака стала технічна несправність.

РосЗМІ, посилаючись на реліз Міноборони, уточнюють, що авіакатастрофа сталася після виконання бойового завдання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого був на аудієнції у короля Бельгії Філіпа I та вручив монарху уламок штурмовика Су-25 ЗС РФ, який збили в Україні.

Раніше, 7 лютого, українські прикордонники в небі над Бахмутом у Донецькій області збили російський штурмовик Су-25.

Також 3 лютого стало відомо, що бійці Нацгвардії збили Су-25 під Бахмутом за допомогою ПЗРК "Ігла-1". Українські військові перебували на відстані 3 кілометри від мети.