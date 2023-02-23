В Белгородской области разбился штурмовик Су-25: пилот скончался, — росСМИ (фото)

Самолет, принадлежавший Минобороны, упал на сарай и спровоцировал пожар. Пилот, по информации журналистов, катапультировался, но позже скончался из-за полученных травм.

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В районе села Орехово Валуйского района Белгородской области России упал штурмовик Су-25. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает российский пропагандистский телеграм-канал Baza.

По предварительной информации, пилот самолета катапультировался. Штурмовик упал на сарай с сеном, на месте крушения начался сильный пожар.

За российским пилотом выслали борт санитарной авиации, сообщают росСМИ. На месте крушения работают сотрудники МЧС, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позже российский телеграм-канал Baza сообщил, что пилота доставили в госпиталь, где он скончался от полученных травм. Также пропагандисты со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что причиной падения самолета стала техническая неисправность.

РосСМИ, ссылаясь на релиз Минобороны, уточняют, что авиакатастрофа произошла после выполнения боевого задания

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля был на аудиенции у короля Бельгии Филиппа I и вручил монарху обломок штурмовика Су-25 ВС РФ, который сбили в Украине.

Ранее, 7 февраля, украинские пограничники в небе над Бахмутом Донецкой области сбили российский штурмовик Су-25.

Также 3 февраля стало известно, что бойцы Нацгвардии сбили Су-25 под Бахмутом с помощью ПЗРК "Игла-1". Украинские военные находились на расстоянии 3 километров от цели.