Зеленский вручил королю Бельгии обломок Су-25 ВС РФ: самолет сбили в Украине (фото)

Украинские пилоты написали на остатке истребителя "Вместе мы победим". Встречу украинского лидера и короля Филиппа I считают "исключительной во многих отношениях".

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Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля был на аудиенции у короля Бельгии Филиппа I. Об этом сообщила пресс-служба бельгийского королевского дворца в Facebook.

Глава государства передал обломок самолета Су-25 ВС РФ, который был сбит в Украине. Украинские пилоты написали на нем слова "Вместе мы победим".

Вместе с Зеленским на аудиенции у короля был и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

[ + – ] Зеленский прибыл в Бельгию утром 9 февраля

Зеленский прибыл в Бельгию утром 9 февраля, в аэропорту Мельсбрук его встретили де Кроо, а также главы Европейской комиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, сообщил бельгийский вещатель RTBF.

"Встреча [короля Филиппа I и Зеленского] — исключительная во многих отношениях. Можно пересчитать по пальцам одной руки число глав государств, с которыми президент Украины лично встречался с начала большой войны. Король Филипп — в списке привилегированных людей, наряду с Эммануэлем Макроном, королем Карлом III и Джо Байденом", — подчеркивает портал Histoires Royales.

Напомним, что президент Украины 9 февраля был на саммите Евросоюза в Брюсселе. По его словам, есть положительные решения по поставкам в Украину западных истребителей.

Владимир Зеленский 8 февраля был во Франции и встретился в Елисейском дворце с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент Украины предупредил их, что ВСУ нужно много оружия, так как времени крайне мало.

Глава государства 8 февраля впервые с начала большой войны с Россией прибыл в Великобританию. Он выступил в британском парламенте и был на аудиенции у короля Карла III.