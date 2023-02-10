Зеленський вручив королю Бельгії уламок Су-25 ЗС РФ: літак збили в Україні (фото)

Українські пілоти написали на залишку винищувача "Разом ми переможемо". Зустріч українського лідера та короля Філіпа I вважають "винятковою у багатьох відношеннях".

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Президент України Володимир Зеленський 9 лютого був на аудієнції у короля Бельгії Філіпа I. Про це повідомила пресслужба бельгійського королівського палацу у Facebook.

Глава держави передав уламок літака Су-25 ЗС РФ, який збили в Україні. Українські пілоти написали на ньому слова "Разом ми переможемо".

Разом із Зеленським на аудієнції у короля був і прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

[ + – ] Зеленський прибув до Бельгії вранці, 9 лютого

Зеленський прибув до Бельгії вранці, 9 лютого, в аеропорту Мельсбрук його зустріли де Кроо, а також голови Європейської комісії та Євроради Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель, повідомив бельгійський мовник RTBF.

"Зустріч [короля Філіпа I та Зеленського] — виняткова у багатьох відношеннях. Можна перерахувати на пальцях однієї руки кількість глав держав, з якими президент України особисто зустрічався з початку великої війни. Король Філіп — у списку привілейованих людей, поряд з Емманюелем Макроном, королем Карлом III та Джо Байденом", — нагроошує портал Histoires Royales.

Нагадаємо, що президент України 9 лютого був на саміті Євросоюзу у Брюсселі. За його словами, є позитивні рішення щодо постачання в Україну західних винищувачів.

Володимир Зеленський 8 лютого був у Франції та зустрівся в Єлисейському палаці з французьким колегою Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Президент України попередив їх, що ЗСУ потрібне багато зброї, оскільки часу вкрай мало.

Глава держави 8 лютого вперше з початку великої війни з Росією прибув до Великобританії. Він виступив у британському парламенті та був на аудієнції у короля Карла III.