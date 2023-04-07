Українські захисники збили російський Су-25 над Мар'їнкою, — Генштаб

Сили оборони внесли в список знищеної російської техніки в Україні ще один ворожий штурмовик.

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У російських окупантів на Донеччині на один літак стало менше. В цьому їм допомогли Сили оборони, приземливши ворожий Су-25. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо", — йдеться в повідомленні.

Інших деталей знищення ворожого повітряного судна не повідомляється.

28 березня в районі Бахмута військові ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М. Влучно відпрацювали підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил. За повідомленням командування, літак перехопили 28 березня приблизно о 13:30.

За даними українського Генштабу від 29 березня, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ збили вже 306 літаків та 291 гелікоптер.

8 березня боєць НГУ із переносного зенітно-ракетного комплексу Piorun збив ворожий Су-25. Російський штурмовик перебував за 4 км від бійців. Він прикривав російську піхоту, яка йшла в наступ. Літак маневрував, аби атакувати позиції Сил оборони, але після влучення ракети він почав змінювати траєкторію, потім його розвернуло на схід, і борт упав за лінією зіткнення.