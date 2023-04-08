Були підняті по тривозі: румунські літаки F-16 у Балтії перехопили 2 російські винищувачі

Румунські винищувачі, які базуються у країнах Балтії в межах місії повітряного патрулювання НАТО, перехопили два російських Су-27.

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У п'ятницю, 7 квітня, два румунських винищувачі F-16 загону "Карпатські гадюки" були підняті по тривозі Центром повітряних операцій НАТО в Німеччині для перехоплення двох повітряних суден. Про це повідомляють Повітряні сили Румунії.

"У зоні відповідальності НАТО було виявлено два непізнані літаки, які пролітали над міжнародними водами. Відповідно до стандартних процедур румунські F-16 були підняті по тривозі для уточнення повітряної ситуації. Після перехоплення літаки були ідентифіковані як два фланкери Су-27, які належать Російській Федерації. Їх благополучно вивели із зони відповідальності Альянсу", — йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах Румунії зазначили, що перехоплення в межах посиленої місії повітряної поліції в країнах Балтії пройшло успішно і підтвердило високий рівень боєздатності загону "Карпатські гадюки" та здатність ВПС Румунії розгортати та використовувати літаки F-16 в НАТО.

Нагадаємо, що 7 квітня українські захисники в районі Мар'їнки на Донеччині збили ворожий Су-25. Російського "Грача" приземлив підрозділ протиповітряної оборони однієї з військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося. що українські хакери зламали акаунт російського волонтера і на зібрані ним 25 тисяч доларів замість дронів замовили фалоімітатори і страпони.