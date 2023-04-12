РФ завершила створення трьох ліній оборони в Запорізькій області, – британська розвідка

У Міноборони Великобританії допускають, що докладання таких зусиль для оборони Мелітополя може свідчити про те, що командування ЗС РФ не виключає українського наступу саме на цьому напрямку.

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Протягом останніх тижнів РФ продовжувала створювати лінійну оборону в Запорізькій області. Ймовірно, за цей напрямок відповідає Південне угруповання військ російської армії. Про це 12 квітня повідомила британська розвідка.

Окупаційні сили РФ завершили створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км в Запорізькій області. У Міноборони Британії стверджують, що лінії складаються з передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервної та складнішої оборони на відстані 10-20 км від першої лінії.

Ймовірно, російське командування переконано в тому, що українській наступ може бути в бік міста Мелітополь. Саме тому вони докладають значних зусиль для створення ліній оборони. У розвідці стверджують, що оборонні укріплення можуть стати серйозними перешкодами, але майже все залежить від здатності РФ утримувати їх достатньою кількістю артилерії та персоналу. І на даний час невідомо, чи зможуть ЗС РФ зібрати необхідні ресурси.

Звіт британської розвідки 12 квітня

Нагадаємо, 11 квітня в британській розвідці зазначили, що російським десантникам передали ТОС-1А "Сонцепек", це вказує на майбутню роль ПДВ у наступальних операціях в Україні.

10 квітня ЗМІ писали, що російський винищувач ледве не збив британський літак-розвідник RC-135 River Joint.