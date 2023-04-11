ПДВ і "важкі вогнемети": у розвідці Британії розповіли про плани наступу РФ

Як зазначили у відомстві, використання термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А не властиве російському десанту. Ймовірно, Росія намагається відновити ПДВ після розгрому в Україні.

Related video

Передача російським десантникам термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А "Сонцепек" вказує на майбутню роль ПДВ у наступальних операціях в Україні. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Великобританії, опублікованому у вівторок, 11 квітня.

У відомстві нагадали, що 3 квітня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російським Повітряно-десантним військам передали зазначені системи ТОС-1А.

"Високоруйнівні ТОС-1А, які Росія позначає як "важкий вогнемет", зазвичай використовуються російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні й раніше офіційно не були пов'язані з ПДВ", — зазначили в британській розвідці.

Військові Альбіону припускають, що передача систем є частиною зусиль щодо відновлення ПДВ після того, як підрозділи зазнали великих втрат за перші 9 місяців війни.

Чи переламають ТОС-1А результат битви за Донбас

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) від 5 квітня, артилерійські системи могли отримати 76 і 106 гвардійські повітряно-десантні дивізії в районі Бахмута. Зазначається, що кадри бойових дій, опубліковані 5 квітня, показують, що російські сили використовують ТОС-1А для завдання ударів по цілях у Бахмуті.

Американські аналітики переконані, що виділення цього засобу для операцій у Бахмуті не забезпечить російським силам вирішальної наступальної переваги.

Нагадаємо, 8 березня в СБУ повідомили про успішне знищення російської вогнеметної системи "Сонцепек". Операцію перевірили за допомогою FPV-дрону. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 15 лютого 2023 року вдалося знищити вже 9 таких систем.

Раніше, 6 березня, ЗМІ пояснили, чому при розривах термобаричних снарядів ТОС-1А видно ударні хвилі. Візуально вибухова хвиля схожа на звукову, але поширюється із надзвуковою швидкістю.