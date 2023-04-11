ВДВ и "тяжелые огнеметы": в разведке Британии рассказали о планах наступления РФ

Как отметили в ведомстве, использование термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А несвойственно российскому десанту. Вероятно, Россия пытается восстановить ВДВ после разгрома в Украине.

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Передача российским десантникам термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Об этом говорится в отчете Военной разведки Великобритании, опубликованном во вторник, 11 апреля.

Так, в ведомстве напомнили, что 3 апреля в российских СМИ появилась информация о том, что российским Воздушно-десантным войскам передали указанные системы ТОС-1А.

"Высокоразрушительные ТОС-1А, которые Россия обозначает как "тяжелый огнемет", обычно используются российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не были связаны с ВДВ", — отметили в британской разведке.

Военные Альбиона предполагают, что передача систем является частью усилий по восстановлению ВДВ после того, как подразделения понесли большие потери за первые 9 месяцев войны.

Переломят ли ТОС-1А исход битвы за Донбасс

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW) от 5 апреля, артиллерийские системы могли получить 76-я и 106-я гвардейские воздушно-десантные дивизии в районе Бахмута. Отмечается, что кадры боевых действий, опубликованные 5 апреля, показывают, что российские силы используют ТОС-1А для нанесения ударов по целям в Бахмуте.

Американские аналитики убеждены, что выделение этого средства для операций в Бахмуте не обеспечит российским силам решающего наступательного преимущества.

Напомним, 8 марта в СБУ сообщили об успешном уничтожении российской огнеметной системы "Солнцепек". Операцию провернули при помощи FPV-дрона. По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 15 февраля 2023 года удалось уничтожить уже 9 таких систем.

Ранее, 6 марта СМИ объяснили, почему при разрывах термобарических снарядов ТОС-1А видны ударные волны. Визуально взрывная волна похожа на звуковую, но распространяется со сверхзвуковой скоростью.