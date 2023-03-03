"Оружие из ада": почему при атаках из "Солнцепека" заметны ударные волны (видео)

ТОС-1 — это мощная система с 24 ракетами весом по 217 кг каждая, которая создает резкий перепад давления из-за состава взрывчатого вещества.

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Российские войска в ходе вторжения используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с термобарическими снарядами. При разрывах видны ударные волны. В издании Forbes объяснили, почему это происходит.

Ракетны известны своей взрывной силой, которые вызывают видимые ударные волны. Этот тип вооружения называют "оружием из ада" и оно нарушает международное гуманитарное право, отмечают в издании. Тяжелая огнеметная система обеспечивает большую огневую мощь на малой дальности, выпуская 24 ракеты массой в 217 кг на 8 км.

Особенностью термобарического боеприпаса является то, что взрыв распространяется от быстрорастущего огненного шара, а не от одной точки, как в обычном взрывчатом веществе. Предназначена огнеметная система для поражения опорных пунктов и укреплений.

[ + – ] Применение войсками РФ

Визуально взрывная волна похожа на звуковую, но распространяется со сверхзвуковой скоростью. Обычно они незаметны, но из-за образования конденсационного облака после взрыва ТОС-1А волна визуально различима.

"У вас есть большой объем газа под высоким давлением, который внезапно выбрасывается в окружающую среду. Это расширение давит на окружающий воздух, запуская ударную волну (в виде полусферы или сферы), которая распространяется со сверхзвуковой скоростью. Расширение вызывает падение давления ниже атмосферного, что приводит к образованию облака", — объясняет процесс взрыва профессор Майкл Бирк из Королевского университета в Канаде.

Облако конденсата испаряется в доли секунды, но этого достаточно, чтобы его заметил человеческий глаз. Боеприпас ТОС-1 состоит из жидкого изопропилового азота и порошкообразного магния. При контакте с воздухом порошкообразный магний сгорает, образуя огненный шар и последовавшую за ней ударную волну с резким перепадом давления. Из-за этого термобарическую бомбу часто путают с вакуумной, отмечают в издании.

Из-за такого состава боеприпаса ударная волна имеет более разрушительный эффект и длится дольше, чем у обычных взрывчатых веществ. Если человек не будет в прямой зоне поражения и будет в укрытии, то он все равно может погибнуть из-за давления ударной волны.

Аналитики критикуют применение ВС РФ систем ТОС-1 из-за их неизбирательного использования по жилым домам и жертвам среди мирного населения.

Напомним, 15 февраля ВСУ уничтожили российский "Солнцепек", которым они наносили удары по Угледару.

25 января наемники группы "Вагнер" впервые обстреляли Бахмут их ТОС-1А.