В преддверии наступления: ВС РФ бегут из Мелитополя в Мариуполь, — партизаны "Атеш" (фото)

Агенты движения сопротивления заметили в последнюю неделю активную переброску техники и личного состава россиян. А днем в Мелитополе раздался сильный взрыв — жители города даже подумали, что началось контрнаступление ВСУ, пишут в СМИ.

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Российские войска массово перемещаются из Мелитопольского направления в Мариуполь. Об этом сообщили в Telegram 13 апреля агенты движения сопротивления "Атеш" и показали фото передвижения техники войск РФ.

"За последнюю неделю мы наблюдаем многочисленные перебрасывания техники и личного состава россиян с Мелитополя в Мариуполь. В связи с этим их стало заметно больше на территории города", — отметили партизаны.

"Какие причины за этим стоят мы оставляем на ваше суждение. Увеличение количества российской армии в городе не помешает нам продолжать нашу непростую работу", — заключили военные.

"Атеш" — военное партизанское движение, действующее на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ. Движение основано крымскими татарами и украинцами в сентябре 2022 года. Партизаны уже провели несколько успешных операций по ликвидации оккупантов в Симферополе и на территории оккупированного Крыма.

Мощный взрыв в Мелитополе 13 апреля: российская система ПВО "не сработала"

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что около полудня 13 апреля в городе было неспокойно — в центре слышали громкий взрыв. По его словам, в Мелитополе "не сработало российская система ПВО".

Взрыв слышали во всех районах города и даже в поселке Мирное, сообщило местное агентство "РИА Мелитополь".

"Некоторые горожане подумали, что это уже наступление ВСУ, так как в домах стены сотрясались, а на машинах по городу сработала сигнализация. В районе Черного гастронома виднеется столб белого дыма", — отметили журналисты.

После взрыва была отмечена суета в рядах ВС РФ – по улице Интеркультурная слышали передвижение техники и спецсигналы. В районе общежития Мелитопольского государственного педагогического университета на улице Университетской перекрыли дорогу, наблюдалось большое скопление захватчиков.

Напомним, что британская разведка 12 апреля сообщала о создании трех уровней зон обороны примерно на 120 километров в Запорожской области. Возможно, командование захватчиков считает, что наступление украинских военных будет именно в направлении Мелитополя.

В Мелитополе ночью 6 апреля раздались несколько сильных взрывов, в район аэродрома поехали машины скорой помощи. Иван Федоров говорил, что на месте взрывов располагались техника и личный состав ВС РФ, все это завозили 4 дня.