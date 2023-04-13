"Неисправно работает ПВО": в центре Мелитополя раздался взрыв, – мэр

Информацию об инциденте подтвердил представитель оккупационных властей Владимир Рогов, утверждающий, что в небе над городом якобы сбили вражеский беспилотник.

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Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области около полудня 13 апреля было неспокойно. В центре города раздался громкий взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитополь громко! В центре города слышен сильный взрыв. Ждем подробностей, кто неудачно курит, или как неисправно работает вражеское певео", — написал он.

Больше подробностей инцидента он не сообщил.

Оккупационные власти Мелитополя тоже проинформировали о взрыве без каких-либо подробностей.

"Около 11:44 в городе раздался громкий объемный взрыв. Сохраняйте спокойствие. Детали позже", — написал коллаборант, спикер оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В местных пабликах пишут, что оккупанты снова "завели шарманку" об успешной работе противовоздушной обороны.

"И уже традиционно. Рыгов пишет, что сработало героическое российское пЭвЭО — вроде бы сбили украинский беспилотник", — говорится в сообщении.

Напомним, что стрелок-зенитчик 79-й ОДШБр Евгений писал, как сбил вражеский штурмовик Су-25 и тот взорвался. Также обнародовали кадры первой реакции защитников на успешный выстрел. На кадрах с того дня можно услышать, как военные эмоционально отреагировали на попадание.

Пропагандист Соловьев пожаловался, что ВСУ за ним следит и охотится за ним, и где бы на Донбассе он ни появлялся, туда всегда что-то "прилетает и взрывается". По словам пропагандиста, украинские военнослужащие своевременно получают информацию о его передвижении, а "утечку информации" выясняет российская контрразведка.