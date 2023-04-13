"Несправно працює ПВО": у центрі Мелітополя пролунав вибух, – мер

Інформацію про інцидент підтвердив представник окупаційної влади Володимир Рогов, який стверджує, що в небі над містом нібито збили ворожий безпілотник.

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У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області близько опівдня 13 квітня було неспокійно. В центрі міста пролунав гучний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух. Чекаємо на подробиці, хто невдало палить, або як несправно працює вороже певео", — написав він.

Більше подробиць інциденту він не повідомив.

Окупаційна влада Мелітополя теж проінформувала про вибух без жодних подробиць.

"Близько 11:44 у місті пролунав гучний об'ємний вибух. Зберігайте спокій. Деталі пізніше", — написав колаборант, спікер окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

У місцевих пабліках пишуть, що окупанти знову "завели шарманку" про успішну роботу протиповітряної оборони.

"І вже традиційно. Ригов пише, що спрацювало героїчне росіянське пЕвЕО — начебто збили український безпілотник", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що стрілець-зенітник 79-ї ОДШБр Євген описав, як збив ворожий штурмовик Су-25 і той вибухнув. Також оприлюднили кадри першої реакції захисників на вдалий постріл. На кадрах з того дня можна почути, як військові емоційно відреагували на влучання.

Пропагандист Соловйов поскаржився, що ЗСУ за ним стежить і полює на нього, і де б на Донбасі він не з'являвся, туди завжди щось "прилітає і вибухає". За словами пропагандиста, українські військовослужбовці своєчасно отримують інформацію про його пересування, а "витік інформації" з'ясовує російська контррозвідка.